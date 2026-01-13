Учёные выяснили, что связывает наводнения и засухи по всей планете

CentralAsia (CA) - Наводнения и засухи по всему миру происходят не хаотично — их экстремальные проявления часто синхронизируются под влиянием климатических циклов Эль-Ниньо и Ла-Нинья. К такому выводу пришли ученые Техасского университета в Остине в новом исследовании.

Согласно данным работы, за последние 20 лет ведущую роль в возникновении экстремальных изменений в общих запасах воды на планете играл ENSO (El Niño–Southern Oscillation). Эти процессы приводят к тому, что на разных континентах одновременно наблюдаются аномально влажные или, наоборот, засушливые условия.

«Глядя на глобальный масштаб, мы можем определить, какие области одновременно влажные или одновременно сухие. И это, конечно, влияет на доступность воды, производство продуктов питания, торговлю продовольствием — все эти глобальные вещи», — отметила соавтор исследования Бриджит Сканлон.

Для анализа ученые использовали данные спутников NASA GRACE и GRACE-FO, которые фиксируют гравитационные аномалии, вызванные изменениями массы воды. Такой метод позволяет оценивать общие запасы воды, включая реки и озера, почвенную влагу и грунтовые воды.

Исследование выявило конкретные примеры синхронизации водных экстремумов. Так, Эль-Ниньо в середине 2000-х годов совпал с сильной засухой в Южной Африке, а в 2015–2016 годах — с засухой в Амазонии. В то же время Ла-Нинья в 2010–2011 годах принесла исключительно влажные условия в Австралию, юго-восток Бразилии и Южную Африку.

Кроме того, учёные обнаружили глобальный сдвиг: до 2011 года в мире чаще фиксировались экстремально влажные условия, тогда как после 2012 года стали доминировать засушливые экстремумы.

Джей Ти Ригер, который не участвовал в исследовании, отметил, что спутниковые наблюдения позволяют увидеть закономерность влияния климатических циклов на водные кризисы.

«Они действительно улавливают ритм этих больших климатических циклов, таких как Эль-Ниньо и Ла-Нинья, и то, как они влияют на наводнения и засухи, с которыми мы все сталкиваемся. Это не просто Тихий океан, который делает своё дело. Всё, что там происходит, в итоге влияет на всех нас на суше», — подчеркнул он.

Бриджит Сканлон добавила, что выводы исследования указывают на необходимость пересмотра подхода к водным проблемам: вместо фокуса только на нехватке воды важно планировать управление колебаниями между её избытком и дефицитом.