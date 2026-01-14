Генсек ОТГ: Средний коридор стал стратегически важным маршрутом Восток–Запад

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев выступил на круглом столе «От Шёлкового пути к Среднему коридору: продвижение связанности через развитие транспорта и упрощение торговых процедур», который прошёл в рамках Тюркской недели в Вене.

В своём выступлении генсек ОТГ отметил, что Средний коридор эволюционировал в стратегически важный маршрут связности Восток–Запад, способствующий повышению устойчивости, диверсификации и экологической устойчивости глобальных цепочек поставок, опираясь на историческое наследие Шёлкового пути.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители международных организаций, транспортных ведомств государств — членов ОТГ, финансовых институтов и частного сектора. Участники обсудили вопросы устранения узких мест, повышения эффективности пересечения границ, цифровизации транспортных процедур и укрепления государственно-частного партнёрства.

Омуралиев выразил благодарность руководству ОБСЕ, спикерам и всем участникам за содержательный обмен мнениями, подчеркнув, что ОТГ продолжит продвигать связанность и упрощение торговли как ключевые направления регионального сотрудничества и устойчивого развития.