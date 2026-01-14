В Черном море дроны атаковали четыре греческих танкера

CentralAsia (CA) - Четыре танкера, принадлежащих греческим компаниям, днем 13 января были атакованы беспилотниками в Черном море недалеко от терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили источники Reuters и Bloomberg.

Под удар попали судна Delta Supreme и Delta Harmony (во владении Delta Tankers), а также Freud (TMS) и ‌Matilda (Thenamaris). По информации Thenamaris, ее танкер, который должен был загрузить нефть с месторождения Карачаганак, попал под удар неустановленного числа дронов за пределами терминала КТК; судно получило незначительные повреждения палубы и остается на плаву.

Источники Reuters рассказали, что атакованные танкеры попали под удары дронов на пути к терминалу «Южная Озереевка» неподалеку от Новороссийска, который является пунктом погрузки для 80% казахстанской нефти, предназначенной для международных рынков.

Как отмечает Bloomberg, эти атаки могут еще больше нарушить погрузку на терминалах КТК, который приостанавливал перевалку нефти на пять дней из-за плохой погоды и возобновил ее лишь во вторник. По информации источников Reuters, КТК был вынужден отменить по меньшей мере 19 грузов, первоначально запланированных к перевалке в январе, так как работа его терминала ограничена лишь одним из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1), а штормы нарушают процесс загрузки.

По словам одного из собеседников, средний ежесуточный объем экспорта КТК за 1–12 января составлял порядка 500 000 баррелей при первоначальном графике 1,65 млн баррелей в день. На фоне осложнений поставок через КТК производство сырья в Казахстане за 12 дней января упало на 35% к декабрю до 1,21 млн баррелей в сутки, рассказал источник.

В ноябре 2025 года после атаки украинских безэкипажных катеров терминал КТК в Новороссийске останавливал отгрузку нефти из-за повреждений ВПУ-2, который до сих пор не ввели в эксплуатацию. ВПУ-3 же сейчас находится на плановом ремонте.