Верховная Рада отправила в отставку министра обороны Украины Дениса Шмыгаля и главу СБУ Василия Малюка

CentralAsia (CA) - Депутаты Верховной Рады приняли отставку министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. За это решение на пленарном заседании 13 января проголосовали 265 членов парламента.

«Я покидаю эту должность с уверенностью, что последующие процессы станут фундаментом для дальнейших изменений и реформ, а наши общие достижения будут служить основой устойчивости Украины», — заявил Шмыгаль, выступая в Раде.

Депутаты также поддержали увольнение Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. За это решение проголосовали 235 парламентариев.

Малюк объявил, что покидает свой пост еще в начале января. Временным главой СБУ стал начальник центра спецопераций «А» службы Евгений Хмара.

Денис Шмыгаль возглавлял министерство обороны Украины с июля 2025 года. До этого он пять лет занимал пост премьер-министра страны.

В начале 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил «изменить формат работы министерства обороны» и предложил возглавить ведомство министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.