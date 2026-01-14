экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Прокуроры требуют смертной казни для бывшего президента Южной Кореи Юна Сок Еля
CentralAsia (CA) -  Команда спецпрокуроров попросила приговорить к смертной казни бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по делу о военном положении в декабре 2024 года, сообщает агентство «Ренхап».

Обвинение запросило такой приговор во время заключительного слушания дела в Центральном окружном суде Сеула. Обвинение считает Юн Сок Ёля главой мятежа, который стремился удержать власть, захватив контроль над судебной и законодательной ветвями власти.

Бывший президент обвинения отрицает. Ожидается, что суд вынесет ему приговор в феврале.

Как отмечает Reuters, приговоры о смертной казни не приводились в исполнение в Южной Корее уже несколько десятилетий.

Юн Сок Ёль в начале декабря 2024 года ввел в Южной Корее военное положение, объяснив это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы».

Военное положение действовало несколько часов — его отменил парламент. Вскоре парламентарии проголосовали за импичмент президента. Юн Сок Ёля отстранили от власти, а затем арестовали.

