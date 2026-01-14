Минэнерго Казахстана сообщило о последствиях атаки на танкеры у терминала Каспийского трубопроводного консорциума

CentralAsia (KZ) - Министерство энергетики Казахстана подтвердило информацию об атаке беспилотников на два танкера, задействованных в транспортировке казахстанской экспортной нефти, в Черном море. Об этом ведомство сообщило вечером 13 января.

По его данным, атаке подверглись танкеры «Matilda» и «Delta Harmony», находившиеся вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском.

Танкер «Matilda», зафрахтованный дочерней организацией национальной компании «КазМунайГаз», следовал под флагом Мальты. После попадания БПЛА на судне был зафиксирован взрыв без последующего горения. Жертв и пострадавших среди экипажа нет. По предварительной оценке технических служб, танкер сохраняет мореходность, признаков критических повреждений корпуса на данный момент не выявлено, указано в сообщении.

Танкер «Delta Harmony» под флагом Либерии подвергся атаке БПЛА, находясь в режиме ожидания погрузки. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших среди членов экипажа нет. По данным оперативного штаба, на момент происшествия погрузка нефти на судно еще не производилась, грузовые танки были пусты, в связи с чем ущерба экспортным ресурсам Республики Казахстан не нанесено, указали в ведомстве.

В настоящее время Минэнерго оперативно координирует действия с «КазМунайГазом», администрацией консорциума и судовладельцами «для обеспечения безопасности логистических цепочек и бесперебойности экспортных поставок».

Об атаках дронов на нефтяные танкеры в Черном море ранее 13 января сообщило агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники. Оно, впрочем, утверждало, что атаке по пути к терминалу КТК подверглись еще два судна — Delta Supreme и Freud, но эта информация не получила подтверждения.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана (Тенгиз, Карачаганак и Кашаган) с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.

В последние месяцы поставки по этому маршруту значительно сократились. Отгрузка сырья неоднократно приостанавливалась из-за плохой погоды. Также был задержан ввод в работу второго выносного причала (ВПУ) после технического обслуживания. А в конце ноября другой причал был поврежден украинскими беспилотниками. Сейчас отгрузка казахстанской нефти идет через единственный действующий причал, притом, что республике нужны, как минимум, два работающих ВПУ для поддержания объемов экспорта.

Агентство Bloomberg ранее писало, что всего Казахстан добывает около 1,8 млн баррелей в сутки. Без полноценной работы КТК страна может экспортировать альтернативными маршрутами лишь половину этого объема, а длительный простой грозит вынужденным сокращением добычи на месторождениях.

