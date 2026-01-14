экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Морозы до -40 градусов накроют Казахстан

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане в ближайшие дни ожидается резкое понижение температуры. Погоду в стране будет формировать мощный антициклон, пришедший с районов Новой Земли, сообщили в «Казгидромете».

15 января столбики термометров покажут:

  • на севере и востоке – ночью -30…-40 градусов;
  • на юге – -5…-13 градусов;
  • на юго-востоке – -8…-17 градусов;
  • в горных районах – до -20…-25 градусов.

15 и 16 января на юге Казахстана прогнозируют сильный снегопад, низовую метель и гололёд. 16 и 17 января на юго-востоке – метель, обильный снегопад, туман и гололёд.

