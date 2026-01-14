Монголия и Китай подтвердили свою приверженность увеличению товарооборота до $20 млрд

CentralAsia (MNG) - 13 января 2026 года премьер-министр Занданшатар Гомбожав принял Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в Монголии г-жу Шэнь Миньцзюань.

В начале встречи премьер-министр Занданшатар выразил признательность Ли Цяну, премьеру Государственного совета Китайской Народной Республики, за новогодние поздравления. Он с удовлетворением отметил, что Монголия и Китай, как вечные соседи, связанные горами и реками, рассматривают развитие дружественных отношений и сотрудничества как приоритет своей внешней политики, и что двустороннее сотрудничество развивается взаимовыгодно на основе взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности, выбранных каждой стороной путей развития и их основных интересов.

Премьер-министр подчеркнул, что в ходе встречи с премьером Ли Цяном в Москве в ноябре 2025 года стороны договорились координировать 15-й пятилетний план социально-экономического развития Китая с пятилетним планом развития Монголии, чтобы вывести долгосрочное устойчивое развитие, экономический рост и региональное сотрудничество на новый уровень.

Он подчеркнул, что межправительственные проекты и программы, реализуемые между двумя странами, имеют важное значение для получения ощутимых выгод для социально-экономического развития обеих стран и их народов. Премьер-министр подтвердил приверженность Монголии тесному сотрудничеству с китайской стороной для достижения согласованной главами государств цели по увеличению двустороннего товарооборота до 20 миллиардов долларов США к 2026 году. Обе стороны также выразили готовность активно сотрудничать в содействии транзитным перевозкам, необходимым для доставки монгольских товаров на рынки третьих стран.

Посол Шэнь Миньцзюань отметила, что поддержание стабильного двустороннего товарооборота в условиях сложной глобальной торговой и экономической обстановки демонстрирует более широкий потенциал для дальнейшего расширения экономического сотрудничества между двумя странами. Она также выразила свою приверженность содействию взаимовыгодному сотрудничеству между Монголией и Китаем.

