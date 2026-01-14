В Вене прошел гала-концерт в рамках Тюркской недели
Азия и мир
14:07, 14 января 2026
- Просмотров: 923
17:07, 14 января 2026
CentralAsia (CA) - В Вене прошёл гала-концерт тюркских артистов, организованный в рамках Тюркской недели.
В мероприятии принял участие генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.
«Культура остаётся одним из самых прочных столпов сотрудничества, сближая людей вне зависимости от границ и языков. Выражаю искреннюю признательность артистам, дипломатическим миссиям, партнёрским учреждениям и нашим австрийским принимающим сторонам за то, что этот вечер стал содержательным праздником культурного богатства тюркского мира», - сказал Омуралиев.
