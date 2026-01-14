экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Вене прошел гала-концерт в рамках Тюркской недели

CentralAsia (CA) -  В Вене прошёл гала-концерт тюркских артистов, организованный в рамках Тюркской недели.

В мероприятии принял участие генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

«Культура остаётся одним из самых прочных столпов сотрудничества, сближая людей вне зависимости от границ и языков. Выражаю искреннюю признательность артистам, дипломатическим миссиям, партнёрским учреждениям и нашим австрийским принимающим сторонам за то, что этот вечер стал содержательным праздником культурного богатства тюркского мира», - сказал Омуралиев.

 

