В Вене прошел гала-концерт в рамках Тюркской недели

CentralAsia (CA) - В Вене прошёл гала-концерт тюркских артистов, организованный в рамках Тюркской недели.

В мероприятии принял участие генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

«Культура остаётся одним из самых прочных столпов сотрудничества, сближая людей вне зависимости от границ и языков. Выражаю искреннюю признательность артистам, дипломатическим миссиям, партнёрским учреждениям и нашим австрийским принимающим сторонам за то, что этот вечер стал содержательным праздником культурного богатства тюркского мира», - сказал Омуралиев.

⇳