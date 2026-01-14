Проект стоимостью $100 млн направлен на укрепление устойчивости Монголии к стихийным бедствиям

CentralAsia (MNG) - В настоящее время проходит совещание руководства для определения приоритетов и оперативных направлений деятельности Главного управлению по чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС) на 2026 год.

Для укрепления национальной устойчивости, особенно устойчивости к стихийным бедствиям, правительство приняло решение реализовать в этом году проект под названием «Укрепление устойчивости к стихийным бедствиям в Монголии». В этой связи правительство 4 ноября 2025 года представило в Азиатский банк развития рамочную программу финансирования, которая была утверждена Великим Государственным Хуралом в декабре.

В рамках программы будет реализован проект стоимостью $100 млн для увеличения количества транспортных средств, техники и оборудования для поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ. На встрече официальные лица подчеркнули, что проект также будет направлен на повышение готовности к стихийным бедствиям и потенциала реагирования на них на уровне местных органов власти и общин.

Несмотря на то, что число стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций продолжает расти с каждым годом, ГУЧС эффективно выполняет свои основные задачи по предотвращению стихийных бедствий, спасению, реагированию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В 2025 году агентство выполнило свои годовые цели и получило оценку «А» с показателем эффективности 94,1 процента в общей оценке оперативной деятельности.

