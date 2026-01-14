экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Международный аэропорт «Чингисхан» установил новую историческую веху

CentralAsia (MNG) -  Международный аэропорт «Чингисхан» принял своего 2-миллионного международного пассажира, превзойдя общий пассажиропоток предыдущего года и вновь установив историческую веху.

С момента начала работы пассажиропоток в аэропорту неуклонно растет. В 2024 году аэропорт достиг исторического рубежа, впервые в истории авиационного сектора Монголии обслужив в общей сложности 2 миллиона пассажиров.

В 2025 году число международных пассажиров достигло 2 миллионов, что уже превысило общий пассажиропоток, зафиксированный в предыдущем году.

В дальнейшем Международный аэропорт имени Чингисхана продолжит свою приверженность обеспечению безопасных, надежных и высококачественных услуг для всех пассажиров, постоянно работая над увеличением пассажиропотока и дальнейшим совершенствованием своей деятельности.

