Два человека погибли после того, как автомобиль провалился под лед озера

CentralAsia (MNG) - 11 января 2026 года полиция отреагировала на сообщение о том, что автомобиль провалился под лед озера. Местные сотрудники обнаружили, что двое человек, ехавших в грузовике ЗИЛ-131, двигались по замерзшей поверхности, чтобы сократить путь при перевозке дров, когда лед провалился. Оба пассажира утонули.

Инцидент произошел в селе Хатгал, сомоне Алаг-Эрдэнэ, аймаке Хубсугул.

Сотрудники экстренных служб и полиция извлекли тела и автомобиль; власти продолжают работу на месте происшествия и местное расследование инцидента.

Власти настоятельно предупреждают жителей о необходимости избегать движения по замерзшим озерам, рекам и ручьям, а также несанкционированных дорог, перевалов и ледовых переходов. Они напоминают общественности, что толщина и прочность льда сильно различаются, и что срезание пути через замерзшую воду может представлять опасность для жизни.

