МИД Узбекистана: Пострадавших в ходе протестов в Иране нет, граждан призвали не участвовать в акциях

CentralAsia (UZ) - На фоне продолжающихся протестов в Иране Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило об отсутствии пострадавших среди граждан страны и обратилось с рекомендациями по безопасности.

«Просим граждан Узбекистана, находящихся в Иране, воздержаться от участия в митингах и демонстрациях, держаться подальше от мест массового скопления людей, а также строго соблюдать меры личной безопасности», — говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Ахрора Бурханова.

С конца декабря в Иране продолжаются протесты, причиной для которых стал обвал национальной валюты и резкое повышение цен. Участники акций требуют смены политического режима. По данным правозащитных организаций, погибли более 2 тыс. человек, арестованы свыше 10 тыс. 13 января президент США Дональд Трамп пообещал скорую помощь протестующим в Иране. Он сообщил, что уже определился с мерами воздействия на Иран, но какие-либо подробности не привел.