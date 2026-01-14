Монголия сообщает о положительном внешнеторговом балансе

CentralAsia (MNG) - В 2025 году Монголия импортировала товары из 158 стран. Согласно отчету Главного таможенного управления Монголии, Китай и Россия остаются основными импортными партнерами Монголии. Распределение импорта по странам выглядит следующим образом: Китай – 40,7%, Россия – 24,5%, Япония – 9,6%, Южная Корея – 4,1%, США – 3,7%, Германия – 2,3%.

Внешнеторговый оборот страны в 2025 году достиг 27013,7 млн ​​долларов США, что на 384,5 млн долларов США (1,4%) меньше, чем в 2024 году. Страна сохранила положительный торговый баланс, при этом экспорт превысил импорт на 4389,4 млн долларов США. 99,2% от общего объема экспорта составили минеральные ресурсы, а именно: уголь (каменный уголь и бурый уголь), медно-молибденовые концентраты, флюорит, железная и цинковая руда и сырая нефть.

