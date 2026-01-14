Национальные производители станут партнерами в программе столицы по обеспечению школьного молока

CentralAsia (MNG) - Программа «Молочный иммунитет» будет реализована поэтапно, и в этом году национальные производители объединят усилия для обеспечения молоком 189 600 учеников 1-5 классов общеобразовательных школ столицы. Цель программы — поддержать рост и развитие школьников в Улан-Баторе.

Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ, а также соответствующие должностные лица посетили молочную ферму Харумафудзи и обменялись мнениями о реализации программы обеспечения молоком. Мэр Нямбаатар заявил: «В Японии программа обеспечения школ молоком действует с 1959 года, в Республике Корея — с 1981 года, а в Китае — с 2005 года. В Монголии программа обеспечения молоком реализуется уже два года в общеобразовательной школе Харумафудзи в Новой Монголии. Перед началом реализации программы мы изучим базовые показатели здоровья, роста и развития детей. Со следующего года программа будет усовершенствована и организована с использованием экологически чистой упаковки».

Харумафуджи Бямбадордж Давааням сказал: «Чтобы оценить изменения, произошедшие в результате внедрения программы молочного питания в нашей школе, мы провели сравнительные исследования, получив разрешение/согласие от учителей, сотрудников, их детей и родителей. Сравнение результатов анализов, проведенных осенью и весной, показало, что регулярное потребление молока помогает поддерживать необходимый уровень кальция и витамина D. Это также оказало очень положительное влияние на рост детей. Кроме того, значительно снизилась заболеваемость простудой и гриппом среди учащихся и риск осложнений. Школьные врачи связывают это с программой молочного питания и уроками физкультуры. На нашей ферме молоко обрабатывается термическим способом, что делает его пригодным для употребления даже детьми с непереносимостью лактозы».

Директор Национального центра общественного здравоохранения Баттөр Лхагваа заявил: «Национальное исследование питания проводится каждые пять лет. Согласно исследованию, проведенному в 2023 году, только 15 процентов участвующих детей имели достаточный уровень витамина D, в то время как у остальных наблюдался его дефицит. Помимо сурового климата Монголии, дети не могут получать достаточное количество витамина D из пищи. Во многих странах с холодным и прохладным климатом, как у нас, молоко обогащают витамином D. Витамин D помогает организму усваивать кальций, содержащийся в молоке. Будут оценены исходные показатели здоровья учащихся, и после того, как программа будет реализована в течение определенного периода, будет проведено исследование для оценки ее результатов».

В 2026–2027 учебном году планируется включить в программу по обеспечению молоком 430 000 учащихся 1–12 классов общеобразовательных школ Улан-Батора.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения