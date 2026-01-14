В этом месяце в Монголию прибыло более 21 тысячи туристов

CentralAsia (MNG) - По состоянию на январь 2026 года Монголию посетили 21 066 туристов. Это свидетельствует о стабильном туристическом потоке в течение первого месяца года и говорит о росте активности зимнего туризма. Наибольшее количество туристов прибыло из России, за ней следуют Китай, Южная Корея, Германия, Япония и Казахстан.

В 2025 году пик туристического сезона пришелся на лето. 2026 год начался с показателей, превышающих 20 000, что свидетельствует об эффективности инициатив в области зимнего туризма. Зимние фестивали, культурные мероприятия и уникальные природные туры играют важную роль в продвижении Монголии как туристического направления на все четыре сезона.

