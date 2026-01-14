экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Улан-Батор обновит парк коммунальных служб, добавив 71 автомобиль в 2026 году

CentralAsia (MNG) -  В Улан-Баторе проводится поэтапное обновление автопарка в секторе коммунального хозяйства с целью повышения чистоты и комфорта, а также обеспечения безопасной и здоровой среды проживания для жителей. В 2025 году столица обновила свой автопарк, приобретя 167 транспортных средств и единиц техники за счет городских инвестиций.

Обновление автопарка продолжится в 2026 году, планируется закупить 71 новую единицу техники, включая машины для очистки от осадка и аспирации, машины для мойки барьеров, мусоровозы, подметальные машины и водонасосные машины для ликвидации последствий наводнений.

Техника будет предоставляться контрактным сервисным компаниям в рамках пятилетнего беспроцентного лизингового соглашения без первоначального взноса. Это позволит обновлять автопарк без финансовых затруднений и даст возможность операторам создать целевой фонд за счет ежемесячных платежей за использование для обеспечения регулярного и непрерывного обновления автопарка в будущем.

