Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели телефонный разговор
- Узбекистан, политика
- 15:08, 14 января 2026
- Просмотров: 483 English
CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.
Как сообщает МИД РУз, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по повестке предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, обсудили текущее состояние узбекско-кыргызских отношений, а также рассмотрели конкретные шаги по дальнейшему укреплению и развитию стратегического партнёрства.
Министры вновь подтвердили общую приверженность развитию сотрудничества в конструктивном и ориентированном на будущее ключе.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.