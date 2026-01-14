экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели телефонный разговор

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.

Как сообщает МИД РУз, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по повестке предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, обсудили текущее состояние узбекско-кыргызских отношений, а также рассмотрели конкретные шаги по дальнейшему укреплению и развитию стратегического партнёрства.

Министры вновь подтвердили общую приверженность развитию сотрудничества в конструктивном и ориентированном на будущее ключе.

