экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МИД Казахстана выразил обеспокоенность ударами БПЛА по танкерам в Черном море
Предыстория: В Черном море дроны атаковали четыре греческих танкера

CentralAsia (KZ) -  В Министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление после атаки на нефтяные танкеры, задействованные в перевозке экспортной нефти.

Ударам в акватории Чёрного моря подверглись суда Delta Harmony, Matilda и Delta Supreme. Первые два зафрахтовали для транспортировки казахстанской нефти. Жертв и пострадавших среди экипажа нет.

В МИД выразили «серьёзную озабоченность» в связи с атаками дронов.

«В ходе проведённых экстренных встреч с послами ряда европейских стран, а также контактов с американской стороной и другими зарубежными партнёрами акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Казахстан не является стороной какого-либо вооружённого конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей. Танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием.

«Возрастающее количество инцидентов свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры. Призываем партнёров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем», – заявили в министерстве.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) не впервые оказывается под ударом. Утром 29 ноября 2025 года в результате атаки катеров без экипажа выносное причальное устройство получило значительные повреждения. Удар БПЛА произошёл и в ночь на 25 ноября. В пресс-службе КТК тогда сообщали, что пострадавших нет.

24 сентября 2025 года дрон повредил городской офис морского терминала в Новороссийске. 17 февраля атака семи БПЛА вывела из строя НПС «Кропоткинская» – один из ключевых объектов нефтетранспортной системы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com