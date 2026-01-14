МИД Казахстана выразил обеспокоенность ударами БПЛА по танкерам в Черном море

CentralAsia (KZ) - В Министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление после атаки на нефтяные танкеры, задействованные в перевозке экспортной нефти.

Ударам в акватории Чёрного моря подверглись суда Delta Harmony, Matilda и Delta Supreme. Первые два зафрахтовали для транспортировки казахстанской нефти. Жертв и пострадавших среди экипажа нет.

В МИД выразили «серьёзную озабоченность» в связи с атаками дронов.

«В ходе проведённых экстренных встреч с послами ряда европейских стран, а также контактов с американской стороной и другими зарубежными партнёрами акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в строгом соответствии с нормами международного права», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Казахстан не является стороной какого-либо вооружённого конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей. Танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены требуемым идентификационным оборудованием.

«Возрастающее количество инцидентов свидетельствует о нарастающих рисках для функционирования международной энергетической инфраструктуры. Призываем партнёров к тесному взаимодействию по выработке совместных мер по исключению подобных инцидентов в будущем», – заявили в министерстве.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) не впервые оказывается под ударом. Утром 29 ноября 2025 года в результате атаки катеров без экипажа выносное причальное устройство получило значительные повреждения. Удар БПЛА произошёл и в ночь на 25 ноября. В пресс-службе КТК тогда сообщали, что пострадавших нет.

24 сентября 2025 года дрон повредил городской офис морского терминала в Новороссийске. 17 февраля атака семи БПЛА вывела из строя НПС «Кропоткинская» – один из ключевых объектов нефтетранспортной системы.

