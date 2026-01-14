В Армении исключили участие России в проекте «Маршрут Трампа»

CentralAsia (CA) - Россия может иметь возможности сотрудничества с проектом «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP), но ее непосредственное участие в проекте не обсуждается, заявил на пресс-конференции в Вашингтоне глава МИД Армении Арарат Мирзоян. об этом пишет «Интерфакс».



«Участие России в проекте не обсуждалось. Рамки деятельности TRIPP уже ясны. Но всем близким и не очень близким соседям выгодно разблокирование (транспортных коммуникаций - ИФ)», - сказал министр.

По его словам, у Армении «нет цели исключать Россию». «На территории Армении Россия имеет присутствие в разных инфраструктурах, к примеру, в железных дорогах. И это для России может создать возможности для связи, сотрудничества с TRIPP», - отметил Мирзоян.

Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Мирзояном заявил, что TRIPP «открывает Армению для бизнеса и позволяет ей экономически процветать, но делает это таким образом, чтобы никоим образом не ущемлять суверенитет Армении».

Проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» свяжет Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении по дороге в 42 км на юге республики.



Армения и США договорились о создании совместного предприятия по развитию транспортных путей в Армении в рамках проекта TRIPP.