Генсек ОТГ принял участие в Программе по наращиванию потенциала тюркских диаспор в Вене

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев принял участие и открыл 3-ю Программу по наращиванию потенциала диаспор ОТГ, которая прошла в рамках Тюркской недели в Вене.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы укрепления координации между тюркскими диаспорами в Европе, обмена лучшими практиками, а также усиления их роли как мостов между обществами тюркских государств.

Генеральный секретарь выразил признательность азербайджанскому председательству за организацию данного значимого мероприятия. Было подчеркнуто, что культура, единство и сотрудничество остаются ключевыми элементами формирования более сильного Тюркского мира.