Иран закрыл своё воздушное пространство, а Британия — посольство в Тегеране

Flightradar24

CentralAsia (CA) - Иран выпустил официальное уведомление — NOTAM — о закрытии своего воздушного пространства для гражданских самолётов. Исключение действует для международных рейсов, которые следуют в страну или из неё по специальному разрешению, передает «Би-би-си».

Сообщается также о приведении Воздушно-космических сил КСИР и ПВО Ирана в состояние повышенной готовности.

В то время как президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о военной акции против Ирана за жестокое подавление антиправительственных протестов, Пентагон сокращает численность персонала на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Официальные лица сообщили CBS, что частичный вывод американских войск служит превентивной мерой.

Аль-Удейд — одна из важнейших американских военных баз на Ближнем Востоке, там постоянно дислоцируется около 10 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников.

Иранские власти пригрозили нанести удары по американским военным базам в регионе в случае атаки США.

Аль-Удейд — крупнейшая американская авиабаза на Ближнем Востоке

По информации «Би-би-си», с авиабазы Аль-Удейд выводится и часть британского военного персонала.

Британия также временно закрыла своё посольство в Тегеране, оно будет работать удалённо.

Посол Великобритании и все сотрудники диппредставительства были эвакуированы на основании оценки ситуации и решения, отдающего приоритет безопасности персонала, сообщил представитель британского правительства.

На этой неделе Дональд Трамп предупредил, что США предпримут «очень жёсткие действия» против Ирана, если власти казнят протестующих.

В среду он заявил, что, по данным его администрации, «убийства в Иране прекращаются, планов казней нет».

Отвечая на вопрос журналиста, Трамп сказал, что информация поступила от «очень важных источников с другой стороны», и он надеется, что эти сообщения правдивы.

Президента США также спросили, исключены ли теперь военные действия, на что он ответил: «Мы будем наблюдать и смотреть, как будет развиваться ситуация».

Иран заявил, что ответит на нападение со стороны США. В среду, выступая на телеканале Fox News, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Дональд Трамп в июне прошлого года совершил ошибку, отдав приказ о бомбардировке Ирана: «Знайте, если вы попытаетесь повторить неудачный опыт, вы получите тот же результат».

Базирующаяся в США иранская правозащитная организация HRANA сообщила, что на данный момент в ходе протестов погибли 2403 протестующих. По её данным, во время беспорядков было арестовано по меньшей мере 18 434 человек.

Организация призвала государства-члены ООН «признать преступления, совершенные силами безопасности» во время протестов.