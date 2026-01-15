Зеленский объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике Украины. Кличко заявил о худшей ситуации в Киеве за четыре года конфликта

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) - В энергетике Украины на фоне продолжающихся российских атак будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом президент Украины Владимир Зеленский объявил в Telegram в среду, 14 января.

«Последствия российских ударов и ухудшения погодных условий - тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для восстановления подачи электричества и отопления», - передал он итоги состоявшегося в тот же день совещания на тему чрезвычайных обстоятельств в энергетике Украины.

Зеленский также распорядился нарастить объемы импорта электричества из других стран и пересмотреть правила комендантского часа. Президент уточнил, что на время режима ЧС в энергетике власти могут отменить комендантский час в некоторых городах.

Президент Украины раскритиковал власти Киева за недостаточную подготовку к отключениям электричества. «Отдельно проанализировали ситуацию в части наших городов — особенно сложно в Киеве. <…> Очень мало сделано в столице. И даже на днях я не вижу интенсивности — нужно сейчас все это срочно исправлять», — заявил Зеленский.

Мэр Киева Виталий Кличко написал ответ, обвинив Зеленского и лояльных ему спикеров в «сплошном хейте».

«Какой «интенсивности» в работе Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит, в частности, в последние дни, как он сказал?» - задается вопросом Кличко.

Мэр заявил, что его недавний призыв на время покинуть Киев, в котором его упрекали пропрезидентские паблики, был «попыткой честно предупредить о сложности ситуации».

«А тем временем - сплошной хейт. Аааа, Кличко посоветовал тем, кто имеет возможность, переехать за город. Чтобы не замерзать. Без света и тепла. Тем, кто имеет возможность временно уехать. Я по крайней мере говорю честно и предупреждаю людей о чрезвычайно сложной ситуации. И мне наплевать на какие-то рейтинги и призрачные выборы», - написал мэр.

«Отвечаю вам, извините, публично. Потому что за последние четыре года мы с вами лично, господин президент, к сожалению, ни разу не встретились», - добавил Кличко.

Ранее в тот же день, 14 января, Кличко сообщил в Telegram, что ситуация в украинской столице «очень сложная»: «Подобного масштаба - впервые за 4 года войны».

По его данным, на сегодняшний день около 400 многоэтажных домов Киева остаются без отопления. В часть из этих домов власти города планируют подать тепло к вечеру 14 января. После атаки РФ на украинскую столицу 9 января теплоснабжения лишились 6000 домов.

«Ситуация с теплом на правом берегу уже более стабильная. Более сложная - на левом берегу города», - указал Кличко. Он отметил, что на данный момент почасовые графики отключения света в Киеве не действуют, город живет по экстренным графикам отключений .