США объявили, что начинается второй этап плана по завершению войны в Газе

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф от имени Дональда Трампа объявил о переходе ко второму этапу плана по завершению войны в секторе Газа.

Этот этап плана Трампа предусматривает создание переходной администрации и запуск процесса по демилитаризации и восстановлению сектора Газа, напомнил Уиткофф в соцсети Х.

США, добавил он, ожидают от движения ХАМАС полного выполнения их обязательств в рамках соглашения, в том числе по возвращению тела последнего погибшего израильского заложника. «Невыполнение этих требований повлечет за собой серьезные последствия», — пригрозил Уиткофф.

Израиль и ХАМАС в октябре 2025 года согласились на прекращение огня и приняли мирный план, разработанный администрацией Дональда Трампа. Первый этап этого плана подразумевал возвращение всех остававшихся у ХАМАС израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных из тюрем Израиля.

Источники The Times of Israel и The Wall Street Journal ранее в январе рассказали, что Армия обороны Израиля разработала планы новой наземной операции на подконтрольных ХАМАС территориях в секторе Газа.

Операция, как утверждалось, запланирована на март 2026-го, но не состоится без поддержки США, которые все еще стремятся к разоружению ХАМАС в рамках мирного плана Трампа. Источники изданий утверждали, что террористическая группировка отказывается от разоружения и сосредоточена на восстановлении своего военного потенциала.