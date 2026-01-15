экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп заявил, что мирное соглашение по Украине затягивает Зеленский, а не Путин

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин готов завершить военные действия в Украине. Киев же, по его словам, препятствует заключению потенциального мирного соглашения с Россией.

«Я думаю, он готов заключить сделку, — сказал Трамп о российском президенте.— Я думаю, Украина менее готова к сделке». Об этом Трамп заявил в интервью Reuters.

На вопрос, почему переговоры под патронажем США до сих пор не привели к разрешению крупнейшего военного конфликта в Европе со времён Второй мировой войны, Трамп ответил одним словом: «Зеленский». «Я думаю, что ему трудно на это пойти», — добавил он после уточняющего вопроса.

Накануне Bloomberg сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в январе намерены посетить Москву. По данным агентства, они планируют провести встречу с президентом России для того, чтобы передать ему обновленную версию мирного плана по Украине. Предыдущие переговоры в таком формате прошли 2 декабря и продолжались около пяти часов. Владимир Путин охарактеризовал встречу как «очень полезную», отметив при этом, что по ряду вопросов договоренности достигнуть не удалось.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com