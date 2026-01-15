Трамп заявил, что мирное соглашение по Украине затягивает Зеленский, а не Путин

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин готов завершить военные действия в Украине. Киев же, по его словам, препятствует заключению потенциального мирного соглашения с Россией.

«Я думаю, он готов заключить сделку, — сказал Трамп о российском президенте.— Я думаю, Украина менее готова к сделке». Об этом Трамп заявил в интервью Reuters.

На вопрос, почему переговоры под патронажем США до сих пор не привели к разрешению крупнейшего военного конфликта в Европе со времён Второй мировой войны, Трамп ответил одним словом: «Зеленский». «Я думаю, что ему трудно на это пойти», — добавил он после уточняющего вопроса.

Накануне Bloomberg сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в январе намерены посетить Москву. По данным агентства, они планируют провести встречу с президентом России для того, чтобы передать ему обновленную версию мирного плана по Украине. Предыдущие переговоры в таком формате прошли 2 декабря и продолжались около пяти часов. Владимир Путин охарактеризовал встречу как «очень полезную», отметив при этом, что по ряду вопросов договоренности достигнуть не удалось.