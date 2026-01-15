The New York Times: Таяние льдов Гренландии влечет за собой климатические, экономические и геополитические последствия для всего мира

CentralAsia (CA) - То, что происходит в Гренландии, не остаётся в Гренландии, пишет The New York Times.

Оказывается, судьба крупнейшего в мире острова имеет огромное значение для миллиардов людей на планете. Это связано с тем, что Гренландия быстро теряет одно: лед.

Большая часть территории Гренландии, занимающая около двух миллионов квадратных километров, или почти 840 000 квадратных миль, покрыта льдом. Этот лед быстро тает из-за быстрого потепления полярных регионов мира, что имеет далеко идущие последствия для стабильности климата Земли.

Виной всему сжигание угля, нефти и газа. Их выбросы привели к повышению глобальной температуры, особенно в Арктике, где потепление происходит как минимум вдвое быстрее, чем в остальной части планеты.

По мере потепления Арктики открываются потенциальные новые торговые пути, а также доступ к минеральным богатствам, в том числе к тем, которые имеют решающее значение для экологически чистых энергетических технологий, способствующих замедлению изменения климата. Короче говоря, изменение климата делает Арктику более доступной и более стратегической целью для мировых держав, и этот факт не ускользнул от внимания президента Трампа.

«Его одержимость Гренландией — это признание того, что изменение климата реально», — сказал Джон Конгер, бывший сотрудник Пентагона в администрации Обамы, а ныне советник Центра по климату и безопасности, научно-исследовательского института.

В прошлом году в Нууке. Недавние исследования показывают, что таяние ледяного щита Гренландии способствует замедлению сети океанических т

Представители администрации Трампа, неоднократно угрожавшие захватом территории , должны встретиться в среду с представителями Гренландии и Дании. Вот три момента, касающиеся глобального климата, которые следует учитывать.

Лед и его последствия

Согласно данным ученых из Датского метеорологического института, опубликованным в онлайн-издании Carbon Brief, за 12 месяцев, закончившихся 31 августа 2025 года, Гренландия потеряла 105 миллиардов метрических тонн льда.

Это не было исключением. Ледяной покров Гренландии истончается последние 29 лет.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, с 1985 по 2022 год ее площадь сократилась почти на 2000 квадратных миль .

Таяние льда означает увеличение количества пресной воды в океане, что приводит к повышению уровня моря, которое может быть опасно для прибрежных районов по всему миру. Глобальный уровень моря поднялся примерно на четыре дюйма с 1993 года.

Если бы весь лед Гренландии растаял — хотя это и невозможно в этом столетии, — это могло бы привести к повышению уровня моря на 23 фута, или 7,4 метра, говорят ученые. Повышение уровня моря усугубляет наводнения во время штормов и приливов.

«Гренландия движется по неудержимой траектории таяния», — сказала Сара Дас, гляциолог и почетный научный сотрудник Океанографического института Вудс-Хоул.

Потеря морского льда имеет и другое последствие. По мере его таяния уменьшается общая площадь поверхности, способной отражать солнечный свет обратно в атмосферу. Больше солнечного тепла поглощается океаном, и, в свою очередь, океан еще больше нагревается.

Кроме того, существует влияние на циркуляцию океана. Недавние исследования показывают, что таяние ледяного щита Гренландии способствует замедлению сети океанических течений , что потенциально может повлиять на погодные условия даже в южном полушарии.

Большая часть территории Гренландии покрыта льдом

Богатства Гренландии

Гренландия, полуавтономная территория Дании, расположена на месторождениях множества полезных ископаемых, включая графит, цинк и редкоземельные элементы. Многие из них важны для стран Европейского союза, стремящихся расширить внедрение технологий возобновляемой энергии. Большая часть критически важных сырьевых материалов, определенных блоком из 27 стран, находится в Гренландии.

Графит имеет решающее значение, например, для производства аккумуляторов, и Китай доминирует на мировом рынке графита.

Некоторые из союзников Трампа инвестировали в горнодобывающие предприятия в Гренландии и ее окрестностях.

Добыча этих минералов — непростая задача из-за огромного количества льда. Кроме того, правительство Гренландии запретило добычу урана, ссылаясь на риск нанесения ущерба окружающей среде.

А ещё есть нефть.

На протяжении 50 лет нефтяные компании пытались добывать нефть в экологически уязвимых арктических водах у побережья Гренландии.

В 2021 году правительство заявило, что прекратит выдачу лицензий на разведку нефти , сославшись на «климатические соображения, экологические соображения и здравый экономический смысл».

Датский военный корабль во время учений НАТО у берегов Гренландии в сентябре. Гренландия — полуавтономная территория Дании.Кредит...

Новые судоходные маршруты

Потепление в Арктике уже создает проблемы для жителей Гренландии. Гавани, как правило, становятся мелководными по мере таяния льда, а таяние вечной мерзлоты может повредить дороги.

Однако изменение климата также открывает новый морской маршрут вдоль Северного моря. Китай стремится использовать этот маршрут, поскольку он значительно сократит объемы торговли с Европой. Пекин называет его «Полярным шелковым путем» — морским коридором, проходящим вдоль северного побережья России и открытым лишь несколько месяцев в году.

Экологи предупреждают о серьезных экологических рисках, связанных с увеличением объемов судоходства, в том числе из-за сажи, образующейся при использовании тяжелого мазута в качестве топлива для судов.

Перспектива появления нового и более быстрого морского маршрута подстегнула гонку по строительству ледоколов. Крупнейший флот принадлежит России , за ней следуют ряд членов НАТО, включая Канаду, Финляндию и Швецию.

Конгер, бывший сотрудник Пентагона, заявил, что это делает укрепление связей Вашингтона с НАТО еще более целесообразным, чем развязывание конфликта из-за Гренландии с таким союзником по НАТО, как Дания.

«Соединенные Штаты получают дополнительную силу от членства в НАТО, — сказал Конгер. — У них есть союзники, обладающие необходимыми возможностями».