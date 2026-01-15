экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Глава МИД Ирана отверг заявления о массовых жертвах протестов

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отверг заявления о массовых жертвах на фоне продолжающихся в стране протестов, а причиной убийств он назвал «израильский заговор». Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос о количестве погибших, которое, по оценкам западных СМИ, может достигать от 2,5 до 12 тыс. человек, глава иранского МИД заявил, что цифры «исчисляются сотнями». По его словам, большая часть насилия была вызвана проникшими на акции террористическими элементами, которые «начали стрелять по полицейским и мирным людям, чтобы увеличить число жертв и втянуть США в конфликт».

«Президент Трамп заявил, что в случае убийств он вмешается. И они хотели втянуть его. Это был именно израильский заговор»,— сказал министр.

Аракчи также настаивал, что власти полностью контролируют ситуацию и не планируют массовых казней участников протестов. Он отметил, что в стране сейчас царит «спокойствие».

