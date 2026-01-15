Монголия и Китай совместно провели круглый стол, на котором обсудили торговое и инвестиционное сотрудничество

CentralAsia (MNG) - 9 января 2026 года в Национальной торгово-промышленной палате Монголии (НТППМ) состоялось совместное заседание за круглым столом с участием представителей государственных органов Монголии и предприятий с китайскими инвестициями. Целью встречи было укрепление сотрудничества между государственными организациями и предприятиями с китайскими инвестициями.

Президент НТППМ Лхагважав Баатаржав заявил: «На сегодняшний день двусторонний товарооборот между Монголией и Китаем достиг $16.5 млрд, что составляет приблизительно 80 процентов от общего объема внешней торговли Монголии. За последнее десятилетие этот объем вырос с $1 млрд до $16 млрд — прямой результат двустороннего сотрудничества».

«На сегодняшнем круглом столе мы обменялись мнениями по вопросам горнодобывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства и пищевой промышленности с представителями правительственных организаций и компаний с китайскими инвестициями. Расхождения в расчетах и ​​отчетности по минеральным роялти являются давней проблемой. Это создало ситуацию, когда не только иностранные инвесторы, но и монгольские предприятия сталкиваются со значительной налоговой задолженностью. Кроме того, строгие трудовые нормы и требования Монголии создают проблемы для привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов. В ходе предстоящей весенней сессии парламент должен обсудить крупный пакет законов, направленных на улучшение инвестиционного и делового климата. В настоящее время более тысячи китайских компаний инвестируют и ведут бизнес в Монголии. Нынешняя глобальная ситуация показывает, насколько важно для страны поддерживать активные и открытые деловые отношения со своими соседними странами».

Торгово-экономический советник посольства Китайской Народной Республики в Монголии Лю Цзинчжи заявил: «Горнодобывающий сектор занимает наиболее важное место в экономическом сотрудничестве между нашими двумя странами. Это наглядно подтверждается устойчивым ростом двусторонней торговли и инвестиций в этой отрасли. Однако мы также видим ощутимый прогресс и в других областях, таких как сельское хозяйство. Правительствам обеих стран необходимо активизировать координацию политики и активно развивать отношения между государственными институтами. Укрепляя межправительственное сотрудничество, Монголии необходимо сделать свою налоговую систему более прозрачной и стабильной, улучшить правовую среду в сфере трудовых отношений и защиты прав трудящихся, а также улучшить общий деловой климат. Если эти реформы будут реализованы, я считаю, что объем торговли между Китаем и Монголией будет продолжать расти, что приведет к дальнейшему расширению нашего экономического сотрудничества».

Директор ООО «Мэргэн Тур», Энхтөр Тумэнбаяр отметил: «Мы придаем большое значение подписанию сегодня Меморандума о взаимопонимании между Национальной торгово-промышленной палатой Монголии и Китайской генеральной торговой палатой в Монголии. Мы считаем, что этот Меморандум окажет реальную поддержку предприятиям. Экономика Монголии по-прежнему чрезмерно сосредоточена на экспорте горнодобывающей продукции. Помимо горнодобывающей промышленности, существует большой потенциал для экспорта сельскохозяйственного сырья и продукции. Мы надеемся на конкретную поддержку в этом направлении. Диверсификация экспорта и создание устойчивых поставок животноводческой продукции на китайский рынок являются первоочередной задачей. Речь идет не только о прибыли предприятия; речь идет об увеличении доходов скотоводов и внесении вклада в сельскую экономику. Наша компания производит и экспортирует товары легкой промышленности, такие как мелкие изделия из кожи. Мы сталкиваемся со специфическими проблемами и трудностями при выводе этой продукции на зарубежные рынки. Что касается экспорта, то импортные таможенные пошлины в Китае относительно высоки. В то время как наша средняя таможенная пошлина составляет 5 процентов, на китайской стороне она достигает 17 процентов. Мы намерены изучить потенциальные решения и возможности для снижения этих тарифов».

