Япония предоставит Монголии грант в размере более $3.1 млн для повышения надежности электросетей

В настоящее время Монголия производит около 80 процентов электроэнергии внутри страны и импортирует около 20 процентов для удовлетворения спроса.

Проект по обеспечению оборудованием для повышения надежности электросети будет реализован за счет безвозвратного гранта в размере 500 миллионов японских иен (приблизительно 3.14 миллиона долларов США), предоставленного правительством Японии.

В рамках проекта государственному предприятию «Национальная передающая сеть» и государственному предприятию «Национальный диспетчерский центр» будет поставлено крайне необходимое оборудование для обеспечения надежности инфраструктуры электросетей. В частности, оборудование будет включать в себя передвижную установку для испытания трансформаторов и полностью цифровой симулятор энергосистемы в режиме реального времени, а также другое необходимое оборудование. Проект будет реализован при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Для формализации проекта заместитель министра финансов г-жа Хулан Бат-Эрдэнэ подписала обмен нотами с послом Японии в Монголии г-ном Игавахарой ​​Масару и соглашение о предоставлении гранта с главным представителем представительства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Монголии Мияги Кенсукэ.

Заместитель министра Хулан подчеркнула, что реализация проекта будет способствовать стабилизации энергоснабжения Монголии, укреплению потенциала устойчивой эксплуатации и технического обслуживания электросетевой инфраструктуры, а также повышению энергетической безопасности страны.

Посол Игавахара заявил: «Этот проект поможет решить проблемы, связанные с оборудованием, которые были выявлены в ранее реализованных проектах. Он также будет способствовать обеспечению стабильности энергосистемы Монголии, укреплению потенциала технического обслуживания и, в конечном итоге, созданию основы для внедрения возобновляемых источников энергии и продвижения энергетического перехода».

