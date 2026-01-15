Правительство Монголии обновит Национальный реестр E-Services в следующем месяце

CentralAsia (MNG) - Подробный общеотраслевой список государственных электронных услуг будет составлен по отдельным категориям услуг к следующему месяцу.

В настоящее время Реестр услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, составленный Управлением по регулированию государственных электронных услуг, включает 785 услуг, предоставляемых 56 государственными учреждениями. В процессе цифровизации возникла необходимость обновления реестра в связи с рядом факторов, включая услуги, которые уже были оцифрованы, но не отражены в текущем списке, услуги, запланированные к цифровизации, а также изменения в названиях, типах и ответственных за обработку данных услугах в соответствии с действующим законодательством.

Обновление реестра призвано улучшить координацию между государственными учреждениями, устранить дублирование и несоответствия в информации, а также повысить доступность и эффективность государственных услуг, предоставляемых гражданам и юридическим лицам, сообщило Управление по связям с общественностью правительства.

В настоящее время 451 услуга от 43 государственных учреждений предоставляется через 482 киоска «Хурдан», в том числе 120 в Улан-Баторе и 362 в сельской местности. Кроме того, Управление по регулированию государственных электронных услуг управляет 596 сервисными пунктами «HURDAN» по всей стране и за рубежом, в том числе 144 в столице, 405 в сельской местности и 47 в 31 зарубежной стране.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения