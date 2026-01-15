В Улан-Баторе появится новый парк площадью 4.5 га

Начиная с 2026 года в столице Монголии планируется расширить зелёные зоны и общественные парки, чтобы у жителей было больше мест для отдыха и развлечений

В Улан-Баторе будут проведены работы по озеленению вокруг Ногоон-Нуура и вдоль восточного проспекта монастыря Гандантегчинлен. Рост населения и новые жилые зоны появились в 9-м, 10-м и 11-м хороо Сухбаатарского района. Поэтому в рамках концепции планировки «20-минутный город» район будет развит в дружественную и доступную городскую зону. Соответственно, около Ногоон-Нуура будет расчищено 4,5 га земли для строительства парка с искусственным озером. Парк будет включать в себя зеленые зоны, открытые пространства, велосипедные дорожки и парковки. Кроме того, территория вокруг 16-го хороо района Баянгол, недалеко от Гандана, будет преобразована в образцовую улицу, и в настоящее время проводятся подготовительные работы.

Более того, в этом году продолжится реализация 48 проектов по благоустройству и строительству, включая детские площадки, футбольные поля, пешеходные дорожки, общественные пространства, ограждение и другие работы по благоустройству столицы Монголии.

В 2026 году город также планирует запустить 24 новых проекта по озеленению и развитию.

