План Монголии по управлению стихийными бедствиями пересмотрен и утвержден

CentralAsia (MNG) - 14 января правительство утвердило недавно разработанный «Национальный план предотвращения и спасения населения, животных и имущества от стихийных бедствий, реагирования на стихийные бедствия и раннего предупреждения».

По словам чиновников, план укрепляет управление и координацию мер по снижению риска стихийных бедствий и реагированию на них на всех уровнях власти. Он повышает готовность и оперативность национальных и местных органов по управлению стихийными бедствиями, включая министерства, ведомства, провинции и столицу, а также сомоны, районы и соответствующие юридические лица, и создает условия для более быстрого и эффективного реагирования и восстановительных работ.

В рамках утвержденной программы будут пересмотрены отраслевые планы действий в чрезвычайных ситуациях для конкретных типов стихийных бедствий, а также обновлены и утверждены планы управления стихийными бедствиями на уровне провинций, столиц, сомонов и районов на уровне штатов и муниципалитетов в соответствии с национальным планом.

Правительство назвало растущими рисками, связанными с изменением климата и деятельностью человека, включая более частые и сильные эпидемии, дзуд и наводнения в последние годы, в качестве основной причины пересмотра. Власти заявили, что обновленный план призван уменьшить социальный и экономический ущерб, причиняемый природными, климатическими и биологическими опасностями, а также защитить здоровье, жизнь и средства к существованию людей.

