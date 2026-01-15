Монгольские туристические организации получат «звездные» рейтинги

CentralAsia (MNG) - В рамках правительственной программы «Год посещения Монголии» (2023–2028) и стремления принять миллион туристов к 2026 году были утверждены правила, устанавливающие официальную систему рейтингов «Звезд» для поставщиков туристических услуг.

Новые правила уточняют стандарты классификации и рейтингов для услуг размещения и гостеприимства в соответствии с Законом о туризме. Они призваны повысить качество и доступность услуг в соответствии с международными нормами, создать условия для получения государственных скидок и льгот, а также способствовать привлечению иностранных инвестиций в этот сектор.

По словам чиновников, правила были разработаны с учетом мнения заинтересованных сторон: было проведено шесть круглых столов с представителями туристического бизнеса, и их рекомендации были учтены в проекте. Проект также был опубликован на сайте Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи для общественного обсуждения.

В соответствии с пересмотренными правилами, теперь можно устанавливать категории для более широкого круга видов деятельности, включая туристические комплексы, отели и курорты, тогда как предыдущие правила были ориентированы в основном на высококлассные отели и курорты. Правительство заявляет, что система рейтингов будет способствовать как повышению качества, так и конкурентоспособности туристического сектора в преддверии целевого показателя 2026 года.

