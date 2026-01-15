Глава дипломатического ведомства ЕС Каллас: Мировые проблемы выглядят так, что пора начинать пить

Кая Каллас

CentralAsia (CA) - Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас во время общения с лидерами политических групп в Европейском парламенте заявила, что текущая ситуация в мире выглядит настолько сложной, что это «хороший момент», чтобы начать пить, пишет Politico.

Сообщается, что шуточное высказывание прозвучало в ходе неформальной дискуссии, которая проходила после того, как евродепутаты начали поздравлять друг друга с наступлением нового года.

По словам двух человек, присутствовавших в комнате, Каллас заявила, что, хотя она и не злоупотребляет алкоголем, сейчас, учитывая события в мире, возможно, настало время начать.

Как пишет издание, Каллас выступала примерно в то же время, когда министры иностранных дел Гренландии и Дании встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио по поводу угроз Дональда Трампа захватить арктический остров.

На фоне опасений в Европе по поводу возможной аннексии Гренландии Трампом, массовых протестов против исламистского режима в Иране, а также продолжающихся конфликтов на Украине и в секторе Газа и операции США в Венесуэле, геополитика стала наиболее актуальной проблемой для ЕС. Одним из последних шагов Каллас стало заявление POLITICO о готовности предложить новые санкции против Ирана после подавления протестов правительством, в результате которого, по сообщениям, погибли сотни людей, пишет издание.