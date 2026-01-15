Олимпийский чемпион Масу Бейкер тренирует юных монгольских дзюдоистов из аймака Увс

CentralAsia (MNG) - Японец Масу Бейкер завоевал золотую медаль в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 90 килограммов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В финале японский дзюдоист взял верх над грузином Варламом Липартелиани.
Масу Бейкер прибыл в Монголию по приглашению Батсуурь Намсрайжава, международного мастера дзюдо и заслуженного спортсмена, чтобы провести семидневный тренировочный курс для детей и юношей-дзюдоистов из аймака Увс.
Тренировки, организованные в сотрудничестве с Монгольской федерацией дзюдо, будут направлены на обмен техниками, опытом участия в соревнованиях и методами тренировок, заимствованными из олимпийской и мировой практики. Тренеры и спортсмены ожидают, что занятия помогут местным дзюдоистам улучшить технические навыки, тактическую осведомленность и физическую подготовку.
Монгольская федерация дзюдо назвала это мероприятие важной возможностью повысить уровень подготовки в аймаке Увс и приблизить молодых спортсменов к международному уровню соревнований.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews