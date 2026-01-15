Иран вновь открыл воздушное пространство после временного закрытия

CentralAsia (CA) - Небо над Ираном снова открыто после почти пятичасового закрытия, сообщает Reuters. Полеты над Исламской Республикой прекращались, поскольку в Иране опасались военных действий США.

По данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar24, запрет на полеты был снят в 3:00 по Гринвичу. Сервис информирует, что пять рейсов иранских авиакомпаний Mahan Air, Yazd Airways и AVA Airlines одними из первых возобновили полеты над страной.

Небо республики было закрыто после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп якобы обдумывает ответные меры на ситуацию в Иране, где проходят крупнейшие за последние годы антиправительственные протесты.

В среду американский чиновник заявил Reuters, что США выводят часть персонала с баз на Ближнем Востоке, после того как высокопоставленный иранский чиновник сообщил, что Тегеран предупредил соседей о том, что нанесет удар по американским базам в случае нападения Вашингтона.