Иран вновь открыл воздушное пространство после временного закрытия
Предыстория: Иран закрыл своё воздушное пространство, а Британия — посольство в Тегеране

CentralAsia (CA) -  Небо над Ираном снова открыто после почти пятичасового закрытия, сообщает Reuters. Полеты над Исламской Республикой прекращались, поскольку в Иране опасались военных действий США.

По данным сервиса отслеживания рейсов Flightradar24, запрет на полеты был снят в 3:00 по Гринвичу. Сервис информирует, что пять рейсов иранских авиакомпаний Mahan Air, Yazd Airways и AVA Airlines одними из первых возобновили полеты над страной.

Небо республики было закрыто после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп якобы обдумывает ответные меры на ситуацию в Иране, где проходят крупнейшие за последние годы антиправительственные протесты. 

В среду американский чиновник заявил Reuters, что США выводят часть персонала с баз на Ближнем Востоке, после того как высокопоставленный иранский чиновник сообщил, что Тегеран предупредил соседей о том, что нанесет удар по американским базам в случае нападения Вашингтона.

