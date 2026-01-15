экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Вене завершилась Тюркская неделя

CentralAsia (CA) -  В Вене официально завершилась Тюркская неделя, финальным мероприятием которой стал заключительный приём, организованный посольством Турции.

Как сообщает генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев, вторая Тюркская неделя — после проведения аналогичного мероприятия в Женеве — подтвердила формирование новой устойчивой традиции ОТГ, направленной на развитие диалога, расширение взаимодействия и укрепление партнёрства с международным сообществом.

Омуралиева выразил признательность Австрии, представительствам ООН в Вене и ОБСЕ, стране-председателю ОТГ - Азербайджану, главам дипломатических миссий, а также диаспорным организациям государств-членов ОТГ за оказанную поддержку и вклад в успешное проведение Тюркской недели.

