В Вене завершилась Тюркская неделя
- 16:24, 15 января 2026
Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Вене официально завершилась Тюркская неделя, финальным мероприятием которой стал заключительный приём, организованный посольством Турции.
Как сообщает генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев, вторая Тюркская неделя — после проведения аналогичного мероприятия в Женеве — подтвердила формирование новой устойчивой традиции ОТГ, направленной на развитие диалога, расширение взаимодействия и укрепление партнёрства с международным сообществом.
Омуралиева выразил признательность Австрии, представительствам ООН в Вене и ОБСЕ, стране-председателю ОТГ - Азербайджану, главам дипломатических миссий, а также диаспорным организациям государств-членов ОТГ за оказанную поддержку и вклад в успешное проведение Тюркской недели.
