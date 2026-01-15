Bild сообщил о прибытии первых военнослужащих ЕС на учения в Гренландию

// Bild

CentralAsia (CA) - Первые подразделения спецназначения и разведки из Европы прибыли на учения в Гренландию, сообщает Bild.

Ночью военно-транспортный самолет Hercules датской армии приземлился в гражданском аэропорту столицы острова — Нуук. Как утверждает издание, на борту находились не только датские военные: среди прибывших были военнослужащие из Франции.

Мероприятие проводится в рамках операции «Арктическая стойкость» и пройдет с 15 по 17 января по запросу Дании. Военнослужащие будут выполнять разведывательные задачи и оценивать возможности укрепления безопасности в регионе. Ожидается, что сегодня в Гренландию прибудут первые 13 военнослужащих немецкой разведывательной группы. По данным Bild, операция координируется из Копенгагена, а не через структуры НАТО, и должна проходить без участия США.

Дании не удалось убедить США отказаться от идеи присоединения Гренландии, сообщил глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен после переговоров с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. При этом Копенгаген заявил о готовности обсуждать любые запросы Вашингтона, касающиеся безопасности острова.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил о заинтересованности в контроле над Гренландией, ссылаясь на соображения национальной безопасности, и в среду заявил о намерении защитить остров от влияния России и Китая. В то же время Дания и власти Гренландии подчеркивают, что вопрос о присоединении острова к США не рассматривается.