В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию

CentralAsia (CA) - Верховная рада Украины в среду, 14 января, приняла законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Законопроекты были внесены президентом Украины Владимиром Зеленским.

Таким образом, режим военного положения в Украине продлевается с 3 февраля до 4 мая текущего года. За этот законопроект проголосовали 330 народных депутата при 226 минимально необходимых. Еще 312 голосами украинский парламент продлил срок всеобщей мобилизации также на 90 суток.

Военное положение действует в Украине с начала российских военных действий с февраля 2022 года, тогда же Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан. В августе 2025 года правительство Украины разрешило покидать Украину молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет.