В столице Монголии в результате пожара в доме погиб один человек

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии в результате пожара в доме погиб один человек, сообщило в четверг Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС).

Пожар произошел в среду днем ​​в традиционном круглом жилище, или юрте, в районе Баянзурх города Улан-Батор, в результате чего погибла 58-летняя женщина, сообщило ГУЧС.

Причина пожара выясняется, добавили в ГУЧС.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения