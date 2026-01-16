В столице Монголии в результате пожара в доме погиб один человек
- Монголия, происшествия
- 8:28, 16 января 2026
- Просмотров: 656
CentralAsia (MNG) - В столице Монголии в результате пожара в доме погиб один человек, сообщило в четверг Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС).
Пожар произошел в среду днем в традиционном круглом жилище, или юрте, в районе Баянзурх города Улан-Батор, в результате чего погибла 58-летняя женщина, сообщило ГУЧС.
Причина пожара выясняется, добавили в ГУЧС.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения