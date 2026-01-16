экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В столице Монголии в результате пожара в доме погиб один человек

CentralAsia (MNG) -  В столице Монголии в результате пожара в доме погиб один человек, сообщило в четверг Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС).

Пожар произошел в среду днем ​​в традиционном круглом жилище, или юрте, в районе Баянзурх города Улан-Батор, в результате чего погибла 58-летняя женщина, сообщило ГУЧС.

Причина пожара выясняется, добавили в ГУЧС.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com