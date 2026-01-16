На Монголию обрушился дзуд

- Монголия, погода
CentralAsia (MNG) - По меньшей мере девять из 21 монгольского аймака переживают экстремальные зимние погодные условия, известные как «дзуд», сообщило в среду Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС).
Дзуд — это монгольский термин, описывающий суровую зиму, когда большое количество скота погибает из-за замерзания или заснеживания земли.
«По меньшей мере девять аймаков, включая Увс, Ховд и Завхан на западе, а также Өвөрхангай в центральной части и Сэлэнгэ на севере, сейчас переживают дзуд», — говорится в заявлении ГУЧС.
Кроме того, по данным агентства по чрезвычайным ситуациям, 16 аймаков испытывают условия, близкие к дзуду.
Сегодня, 16 января в Улан-Баторе минимальная температура воздуха ночью -33...-36, днем -22...-28.
Животноводство является одним из главных столпов монгольской экономики, и от него зависит почти 40 процентов кочевого населения страны.
Однако из-за суровой и долгой зимы большинство кочевых скотоводов Монголии ежегодно теряют скот.
По данным Национального статистического управления (НСУ), к концу 2025 года в Монголии насчитывалось 58.1 миллиона голов скота.
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews