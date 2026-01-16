Монголия углубит сотрудничество с Китаем в области ответственной добычи полезных ископаемых

CentralAsia (MNG) - В ходе своего официального визита в Китайскую Народную Республику (КНР) министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Дамдинням Гонгор провел официальную встречу с министром природных ресурсов Китая Гуань Чжиоу. Об этом было объявлено на официальной странице министра Дамдинняма в Facebook.

В ходе встречи Национальное геологическое управление Монголии и Геологическое управление Министерства природных ресурсов Китая договорились о подготовке и подписании Соглашения о сотрудничестве в области геологии в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в сентябре 2025 года во время мероприятия «Неделя горнодобывающей промышленности» в Монголии. Цель соглашения – совместное проведение геологических, геохимических и смежных исследований в приграничных районах двух стран, организация обмена экспертами и подготовки кадров, а также содействие созданию геопарка в Монголии на основе опыта Китая.

Для реализации совместных исследований в приграничных зонах предусмотрено начало двух пилотных проектов с Китайской геологической службой в западной и юго-восточной частях Монголии, старт которых запланирован на 2026 год.

В рамках укрепления кадрового потенциала геологического сектора Монголии Уханьский университет (Китай) и Государственный университет Монголии договорились о реализации образовательной программы «2+2», направленной на повышение квалификации специалистов и расширение их профессиональных компетенций.

Стороны также выразили готовность обмениваться опытом в области закрытия рудников, рекультивации земель и рационального использования минеральных ресурсов, включая разработку и внедрение единых методологий и стандартов.

Для борьбы с незаконной добычей золота и флюорита, наносящей ущерб окружающей среде и подрывающей доверие граждан и общественности, министр Гуань Чжиоу предложил наладить сотрудничество между компетентными органами двух стран для выявления, пресечения и привлечения к ответственности лиц, виновных в таких нарушениях.

Основываясь на успешном опыте Китая в применении передовых технологий обогащения и переработки минералов, министр Дамдинниам предложил создать совместную лабораторию для проведения пилотных и промышленных испытаний низкосортных руд (Au, Cu, Li, W, Zn, Fe, CaF₂, Pb, Sn). Министр Дамдинням также определил разведку и инвестиции в нефтегазовую отрасль в качестве приоритетных областей сотрудничества.

