Erdenes Tavantolgoi экспортирует 200 000 тонн продукции в день, побив свой исторический рекорд

CentralAsia (MNG) - Монгольская государственная угольная компания Erdenes Tavantolgoi 13 января экспортировала в общей сложности 200 441 тонну угля, установив новый суточный рекорд.

Экспорт был осуществлен за 1475 рейсов (с учетом грузоперевозок), что на 11 236 тонн больше предыдущего рекорда.

По таможенному оформлению через таможенный пункт на границе Гашуунсухайт было экспортировано 1241 партия груза общим весом 168 712 тонн, а через таможенный пункт на границе Ханги — 234 партии груза общим весом 31 729 тонн.

В частности, объем поставок через Монгольскую угольную биржу составил 106 879 тонн, перевезенных 787 транспортными средствами, что стало самым высоким суточным показателем с 2023 года, когда начался экспорт с биржи.

Данный результат рассматривается как пример того, что возможности логистики экспорта угля из Монголии и таможенного оформления на границе вышли на новый уровень благодаря одновременному расширению объемов спотовых (биржевых) и долгосрочных контрактных сделок.

