Семь стран Европы отправили военных в Гренландию. Белый дом заявил, что это не повлияет на планы Трампа

CentralAsia (CA) - Семь стран Европы направили своих военных в Гренландию в рамках разведывательной миссии, призванной укрепить безопасность в регионе.

Как сообщает Reuters, больше всего военных направила Франция — 15 специалистов. Германия направила в Гренландию 13 человек. Швеция направила трех офицеров, Финляндия и Норвегия — по два, а Великобритания и Нидерланды — по одному.

Первые военные прибыли в Нуук на самолете датских ВВС 14 января. На следующий день своих военных отправила Германия, которая ранее сообщила, что ее миссия продлится три дня, с 15 по 17 января, пишет BBC News. Как долго пробудут в Гренландии остальные военные, неясно.

Страны Европы направили военных в Гренландию, чтобы помочь Дании, в состав которой входит остров, подготовиться к крупным военным учениям в конце 2026 года.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил журналистам, что не знает, насколько расширится присутствие НАТО в Гренландии. «Но ясно, что теперь мы сможем планировать более масштабное и постоянное присутствие на протяжении всего 2026 года, и это крайне важно, чтобы показать, что безопасность в Арктике важна не только для Дании, но и для всего НАТО», — сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила 15 января, что отправка европейских войск в Гренландию не повлияет на то, что президент США Дональд Трамп хочет сделать эту территорию американской. «Я не думаю, что присутствие европейских войск повлияет на процесс принятия решений президентом — и на его цель получить Гренландию», — заявила она.

Страны Европы объявили об отправке своих военных в Гренландию на фоне переговоров представителей США с одной стороны и Дании и Гренландии с другой, которые прошли в Вашингтоне 14 января. Белый дом заявил после переговоров, что встреча была продуктивной. Власти Дании заявили, что не смогли убедить Трампа отказаться от планов получить Гренландию.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что Гренландия важна для национальной безопасности США и стран Европы. Он считает, что остров могут захватить Россия или Китай.

В Белом доме ранее говорили, что Трамп рассматривает разные варианты, как получить контроль над Гренландией, в том числе использование вооруженных сил.