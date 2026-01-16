Матч всех звёзд профессионального баскетбола Монголии начнётся сегодня на арене M Bank Arena

CentralAsia (MNG) - Федерация баскетбола Монголии (MBF) проведёт Матч всех звёзд Национальной лиги сезона 2025-2026 16 и 17 января на арене M Bank Arena в Улан-Баторе.

В этом году в рамках мероприятия «Все звезды» пройдут соревнования среди перспективных молодых спортсменов, конкурс стрельбы на дальние дистанции, состязание по мастерству, мужской и женский матчи всех звезд, а также долгожданный «Смешанный матч всех звезд». В мероприятии примут участие 22 человека из мира искусства, спорта и общества, а команду возглавят монгольские борцы традиционной борьбы Батмагнай и Орхонбаяр.

Согласно расписанию турнира, 16-го числа состоятся поединок перспективных игроков, конкурс данков и смешанный матч всех звёзд, а 17-го числа пройдут матчи всех звёзд среди мужчин и женщин, а также конкурсы мастерства и трёхочковых бросков.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения