Экспорт чесаного кашемира из Монголии вырос на 28.7% в 2025 году

CentralAsia (MNG) - Согласно официальным данным, опубликованным во вторник Главным таможенным управлением Монголии, в 2025 году страна экспортировала 4000 тонн чесаного кашемира на сумму $330.6 млн.

По данным, этот показатель в стоимостном выражении увеличился на 28.7% по сравнению с 2024 годом.

В рамках национальной кампании по развитию отрасли планируется инвестировать в общей сложности ₮198 млрд ($57.5 млн) в увеличение мощностей предприятий по переработке кашемира в стране.

К 2028 году планируется довести первичную переработку кашемира на внутреннем рынке до 100 процентов, а глубокую переработку — до 40 процентов.

По данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, прогнозируемый объем экспортных доходов от кашемира в стране составит около $700 млн.

В настоящее время в Монголии действуют около 50 предприятий, занимающихся переработкой кашемира, с установленной мощностью по переработке 119 000 тонн чесаного кашемира.

