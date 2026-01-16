В 2025 году Монголия экспортировала 83.9 млн тонн угля

CentralAsia (MNG) - Согласно данным, опубликованным в понедельник Главным таможенным управлением Монголии (ГТУМ), в 2025 году Монголия экспортировала в общей сложности 83.9 миллиона тонн угля.

В заявлении ГТУМ говорится, что этот показатель на 5.6 процента выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время экономика Монголии в значительной степени зависит от горнодобывающего сектора и экспорта минеральных ресурсов. На долю горнодобывающей продукции, такой как уголь, медь и железная руда, приходилось 99.2 процента от общего объема экспорта Монголии в период с января по декабрь 2025 года.

Значительная часть добычи угля в Монголии приходится на Таван-Толгойское угольное месторождение, одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений коксующегося и энергетического угля, расположенное в южном монгольском аймаке Өмнөговь. Его общие оценочные запасы составляют 6.5 миллиарда тонн, четверть из которых приходится на высококачественный коксующийся уголь.

