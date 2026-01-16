Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывание телеведущего Соловьева о Центральной Азии не является официальной позицией Москвы

CentralAsia (KZ) - Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание российского телеведущего Владимира Соловьева, отметив, что позиция журналиста не является официальной позицией Москвы.

Ранее, 10 января в выпуске программы «Соловьев Live» российский телеведущий Владимир Соловьев назвал Центральную Азию «нашей» и допустил проведение специальной военной операции (СВО) в зонах влияния России. Он также назвал потерю Армении «гигантской проблемой» для России.

Захарова назвала высказывания Соловьева мнением журналиста, которое было высказано на частном канале. Также она отметила, что это мнение было сформулировано в виде вопроса, а не заявления.

«Эти фразы были явно, абсолютно очевидно в провокационном виде преподнесены диванными аналитиками чуть ли не как официальная позиция России. Это просто недопустимо заниматься такими манипуляциями», - сказала представитель МИД РФ.

Мария Захарова отметила, что официальная позиция высказывается уполномоченными официальными лицами и что официальная позиция России неоднократно озвучивалась руководством России относительно политики РФ в контексте общего советского прошлого, постсоветского пространства, отношений с суверенными государствами.

Представитель МИД РФ заявила, что Россию с народами Южного Кавказа и Центральной Азии исторически связывают отношения добрососедства, стратегического партнёрства, союзничества, братской дружбы и сотрудничества, залогом поступательного развития связей служат добрые личные контакты между руководителями дружественных государств на основе взаимного уважения и доверия.

«Я хочу добавить от себя, если вы позволите, судить надо по делам. Сколько раз приходили на помощь? Сколько раз протягивали руку помощи, дружбы? Сколько раз проявляли самые искренние эмоции тогда, когда сопереживали, сочувствовали? Сколько раз проявляли искренние, самые искренние эмоции, когда разделяли радость, когда вместе переживали общие победы и победа наших коллег и друзей по постсоветскому пространству. Сколько раз вместе искали выходы из сложнейших, казалось бы, тупиковых историй. Сколько раз преодолевали непонимание или недопонимание, сколько раз отвечали на вызовы провокаторов и провокации. Вот на это надо ориентироваться. Вот на это. И ни в коем случае не спотыкаться, и уж тем более не фокусироваться на провокациях. К сожалению, их будет немало. Так что давайте видеть действительно настоящее, а не покупаться на какие-то фальшивки и фейки», - заявила Мария Захарова.

