Узбекистан развернул на госгранице спецподразделение с беспилотниками Bayraktar

CentralAsia (UZ) - На государственной границе Узбекистана развернуто новое специальное подразделение, оснащенное беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Bayraktar. Об этом сообщил председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Баходир Курбонов 13 января на расширенном заседании Совета безопасности под председательством президента Шавката Мирзиёева, передает «Фергана».

«В боевое дежурство введено новое специальное подразделение, оснащенное беспилотниками Bayraktar», — заявил глава СГБ.

Курбонов также доложил о масштабной модернизации системы охраны государственной границы. В настоящее время 42% госграницы оснащены системами видеонаблюдения, проложено 1117 километров волоконно-оптических линий связи. Пограничные подразделения обеспечены современными дронами.

По данным СГБ, пограничные войска укомплектованы автобронетехникой на 98%, плавсредствами — на 88%, вооружением и боеприпасами — на 100%, электронно-оптическими средствами — на 78%. Также повышены интенсивность и качественные показатели мероприятий по боевой подготовке.

СГБ взяла на себя охрану международных аэропортов. Была реорганизована бригада «Лочин». В короткие сроки полностью обновлено вооружение этой бригады, заменено около 100 единиц техники. Внедрена новая система охраны аэропортов «Ташкент» и «Ташкент-Хумо» (ранее «Ташкент-Восточный») на основе контрольно-патрульных групп. В 2026 году эта практика будет применяться во всех аэропортах Узбекистана.

Курбонов также представил информацию об основных угрозах для страны. По его словам, Узбекистану угрожают четыре основные опасности: террористические акты, трансграничные угрозы через государственную границу, незаконный оборот наркотиков и коррупция.

Председатель СГБ сообщил, что в 2025 году было предотвращено 11 террористических актов, запланированных на территории Узбекистана и за рубежом. Пресечена деструктивная деятельность 11 лиц из Центральной Азии, связанных с ними.

В результате мер по укреплению государственной границы число нарушителей границы сократилось в полтора раза, а объем изъятых товаров и материальных ценностей увеличился на 20%.

Ситуация с наркотиками обостряется. В 2024 году было выявлено и изъято 1700 килограммов наркотиков, а в 2025 году эта цифра увеличилась до 3600 килограммов. Число арестов возросло с 2600 до 4500 человек, а количество закрытых подпольных нарколабораторий увеличилось с 8 до 15.

Отдельной проблемой остается употребление синтетических наркотиков среди молодежи. В течение 2025 года было изъято более 180 килограммов синтетических наркотиков и более 1 млн психотропных веществ.

По данным СГБ, в государственных структурах продолжают происходить случаи злоупотребления служебным положением, взяточничества, вымогательства и других видов коррупционных преступлений. В 2025 году из системы были уволены 1083 сотрудника государственных органов, причастных к коррупции и другим преступлениям, 661 человек привлечен к уголовной ответственности.

Турецкий ударный оперативно-тактический беспилотник средней высоты Bayraktar TB2 способен нести до четырех управляемых боеприпасов и находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Его максимальная дальность управления достигает 150 километров. Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и оперативно наносить удары по выявленным целям.