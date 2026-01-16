Казахстан – лидер по взаимным инвестициям в Евразии: как республика ломает сырьевую модель

CentralAsia (KZ) - Страна официально закрепила за собой статус главного инвестиционного хаба и ключевого донора капитала в Центральной Азии, аккумулировав рекордные 9,4 млрд долларов взаимных вложений, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным свежего «Мониторинга взаимных инвестиций» (МВИ) Евразийского банка развития, республика не только обеспечила более трети всего прироста капитала в регионе, но и стала вторым после России крупнейшим экспортером инвестиций.

Инвестиционная активность в Евразийском регионе демонстрирует аномальную устойчивость: к середине 2025 года объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) достиг рекордных 48,4 млрд долларов. Этот рост происходит на фоне глобального спада (минус 11% в 2024 году).

Основным двигателем стал частный бизнес: его доля выросла до 72%, а совокупный объем ПИИ составляет 34,7 млрд долларов.

Казахстан как индустриальный магнит

Республика демонстрирует темпы роста, которые почти вдвое превышают средние показатели по региону. В то время как общая динамика взаимных инвестиций в Евразии составила 6,4%, накопленные вложения в казахстанскую экономику к концу первого полугодия 2025 года выросли на 11,2%.

РК аккумулировала 9 415 млн долларов инвестиций от партнеров по региону, уступая по этому показателю только Узбекистану (10,7 млрд долларов, или 22,3% от регионального объема).

Увеличение капитала в казахстанские проекты составило почти плюс 1 млрд долларов – это более трети всего прироста взаимных инвестиций в Евразии.

Основным источником капитала остается Россия с долей 78,6% в общерегиональном объеме. Из общего объема российских инвестиций (37 991 млн долларов) значительная доля направлена именно в экономику Казахстана.

Уход от «нефтяной иглы»

Главным аналитическим выводом доклада стали тектонические изменения в структуре вложений. В 2024-2025 годах Казахстан начал ускоренно замещать сырьевой капитал индустриальным.

ЕАБР фиксирует следующие показатели:

обрабатывающая промышленность стала абсолютным лидером, обеспечив приток в размере +0,84 млрд долларов.

агропромышленный комплекс показал уверенный рост на +0,34 млрд долларов.

в сырьевом секторе зафиксировано резкое снижение накопленных ПИИ – на 0,5 млрд долларов.

«В результате Казахстан ускоренно наращивает приток инвестиций за счет индустриальных проектов. На этом фоне доля обрабатывающего сектора в структуре привлеченных накопленных инвестиций за полтора года выросла с 16% до 23%, а доля сырьевого сектора снизилась с 50% до 39%», - сказали аналитики ЕАБР

Казахстан как страна-инвестор

Республика прочно закрепила за собой статус ключевого экспортера капитала, став вторым крупнейшим донором инвестиций в регионе после России.

Казахстан направил в экономики соседей 3 249 млн долларов.

Основными направлениями для казахстанского капитала стали Россия, Грузия, Кыргызстан и Узбекистан.

Наряду с Россией и Азербайджаном Казахстан формирует фундамент инвестиционной активности. На эти три страны приходится около 60% всех взаимных вложений.

Greenfield в Центральной Азии

Анализ МВИ ЕАБР выявил фундаментальную смену модели инвестирования. Впервые в истории мониторинга в регионе стали преобладать вложения в новые предприятия ("с нуля", greenfield-проекты) – их доля достигла 40%, тогда как доля проектов "покупки с расширением" (brownfield) снизилась до 39%.

В целом видно, что инвестиционные потоки субконтинента все активнее смещаются в сторону Центральной Азии.

Внутрирегиональные инвестиции здесь к середине 2025 года достигли 1,3 млрд долларов, увеличившись на 42% по сравнению с 2023 годом и почти в три раза относительно уровня 2016 года.

Около 80% всех внутрирегиональных инвестиций сосредоточено в строительстве, обрабатывающей промышленности и финансовом секторе, что отражает переход региона от сырьевой модели к более диверсифицированной.

